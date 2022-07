PMB a alocat peste 2,7 milioane de lei pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alarmare. "Mare parte dintre sirene pot fi operate doar manual"

Primaria Municipiului Bucuresti a alocat 2,7 milioane de lei plus TVA pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alarmare a populatiei in caz de situatii de urgenta, a anuntat, miercuri, primarul general Nicusor Dan. "Am alocat fondurile necesare - 2,7 milioane de lei plus TVA - pentru a reabilita si moderniza sistemul de instiintare/alarmare a populatiei Bucurestiului in caz de situatii de urgenta. Acest sistem, compus din 300 de sirene si 6 centrale de alarmare amplasate in sectoarele ... citeste toata stirea