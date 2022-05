PMB are din nou conturile blocate. Nicusor Dan: Nu putem sa platim investitii

Conturile Primariei Capitalei au fost din nou blocate, in contextul datoriei pe care primaria o are fata de familia Constanda. Primaria este obligata sa plateasca 120 de milioane de euro, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti, din 2020. Primarul a precizat ca este blocata suma principala, fara penalitati, de 75 de milioane de euro, insa primaria poate plati cheltuielile curente, dar nu si investitiile. Primarul Capitalei a explicat ca institutia pe care o conduce va continua ... citeste toata stirea