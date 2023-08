Dupa ce Daniela Elena Ianus, managerul Spitalului Urziceni, sustine ca angajatii spitalului au procedat corect in cazul femeii care a ajuns sa nasca pe trotuar, in fata unitatii sanitare si a mentionat ca nu are de ce sa-si dea demisia, PNL Ialomita ia atitudine.PNL Ialomita o demite din partid pe directoarea Spitalului din UrziceniPNL Ialomita precizeaza ca cele intamplate in fata Spitalului sunt niste intamplari inadmisibile, iar filiala condamna atitudinea directoarei din unitatea medicala. ... citeste toata stirea