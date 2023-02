PNL il strange in menghina pe Nicusor Dan. Zece urgente pe care primarul general trebuie sa le rezolve

La peste doi ani de mandat Partidul National Liberal ii cere Primarului General Nicusor Dan atingerea de catre administratia condusa de catre acesta a unor indicatori simpli, pe zece teme prioritare, in termen de sase luni de acum inainte."Este doar normal ca Partidul National Liberal, unul dintre cele doua partide care i-a sustinut campania electorala si i-a sustinut activitatea sa ii evalueze performanta la jumatatea mandatului, in fata bucurestenilor. Daca va dori in continuare sprijinul ... citeste toata stirea