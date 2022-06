PNL, in dezacord cu PSD: "Mai multe taxe in plus inseamna mai multa saracie pentru fiecare dintre noi"

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 17 Iunie 2022, ora 05:42 18 citiri

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, este de parere ca o suprataxare a firmelor ar duce la preturi mari si nu crede ca are vreun sens o astfel de masura, deoarece s-ar rasfrange tot in "portofelul tau, al meu, al tuturor".

Reprezentantul PNL a mentionat ca "experientele anterioare, cu suprataxare, au dus imediat la alte cresteri de preturi, la stoparea unor investitii si la tot felul de efecte negative in lant, care acum ar putea fi si mai nocive".

Suprataxa companiilor propusa de PSD ...