PNL - mai multe functii in Guvernul format cu PSD decat cu USR. Liberalii isi consolideaza pozitia

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 08 Ianuarie 2022, ora 05:42 51 citiri

Presedintele PNL subliniaza succesul liberalilor, chiar dupa intrarea la guvernare alaturi de social-democrati. Desi au existat nenumarate informatii vehiculate in spatiul public in legatura cu anumite nemultumiri in cadrul partidului pe fondul cedarii prea multe functii social-democratilor.

PNL - mai multe functii alaturi de PSD decat cu USR

"In guvernul cu PSD avem mult mai multe functii si pozitii decat in guvernarea cu USR", a declarat Florin Citu intr-o conferinta de presa, dupa ce a fost ...