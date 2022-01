PNL pune batista pe tambal in cazul Pirvulescu. Curiosul caz al liderului PNL Teleorman

Liberalii pastreaza o tacere totala in ceea ce priveste cazul colegului care conduce PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu, trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca si-ar fi folosit influenta pentru fraudarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi. Conducerea PNL nu da semne ca ar cere autosuspendarea acestuia din pozitia pe care o ocupa, asa cum a facut in trecut in cazuri similare, dar cand era vorba din liberali din alte tabere politice. Dupa doua perioade de cate doua luni in care a avut ... citeste toata stirea