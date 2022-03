PNL Sector 1: "Santaj cu refugiatii: asa vrea Primarul Clotilde Armand sa forteze trecerea unui buget ilegal"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 03 Martie 2022, ora 05:47 20 citiri

Consiliul Local al Sectorului 1 a votat, marti, in unanimitate pentru folosirea fondului de rezerva al bugetului sectorului 1 pentru sprijinirea refugiatilor. Totodata, proiectul de buget nu a fost votat. Cele doua probleme NU sunt legate, in ciuda afirmatiilor mincinoase ale primarului, care incearca sa santajeze consilierii locali sa ii voteze un proiect de buget ilegal.

Reprezentantii PNL Sector 1 au votat pentru sprijinul refugiatilor

De la momentul in care proiectul de buget a fost pus in ...