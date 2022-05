PNL si-a completat structurile de conducere. Dan Motreanu, Lucian Bode si Virgil Guran fac parte din echipa lui Nicolae Ciuca

Sambata, 28 Mai 2022

Europarlamentarul Dan Motreanu a fost ales, vineri, 27 mai, de Consiliul National al PNL, in functia de prim-vicepresedinte in domeniul strategiilor politice al partidului. El a obtinut 736 de voturi "pentru", in vreme ce i-au fost anulate cinci voturi.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a obtinut functia de secretar general al PNL, el fiind preferatul premierului Nicolae Ciuca, presedintele partidului. Lucian Bode a obtinut 606 voturi favorabile, iar 40 au fost anulate.

De asemenea, ...