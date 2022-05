PNL strange randurile si impaca toate taberele

Rezultatele Consiliului National al PNL au mers in directia consolidarii interne a formatiunii, prin alegerea unor membri care in trecut au facut parte din tabere diferite de cea din care provin Nicolae Ciuca si majoritatea Biroului Executiv. Cooptarea lui Dan Motreanu si a lui Virgil Guran in structura centrala e un pas pentru detensionarea atmosferei din partid. Alegerile pentru functiile vacante din PNL au venit cu o simbolistica importanta. Vineri dimineata, la inceputul Conferintei ... citeste toata stirea