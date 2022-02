PNRR, ca la handbal: Coalitia risca avertisment de joc pasiv

PSD cere Guvernului modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar reformele prevazute in acest plan bat pasul pe loc: pana la finalul lunii martie mai sunt de rezolvat 23 de jaloane, dintr-un total de 24 planificate. Respectarea angajamentelor e obligatorie, pentru a primi noi bani de la Comisia Europeana. PSD insista cu rediscutarea unor componente din PNRR. Dupa ce raspunsul Comisiei Europene a fost ca o renegociere a acestui Plan are loc doar in cazuri exceptionale, ... citeste toata stirea