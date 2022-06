Poate sa fie ceva mai rau decat ce e in Ucraina? Da, acutizarea unei situatii conflictuale intre doua state NATO

Ce se petrece acum in Ucraina ar putea sa nu mai fie prima si cea mai urgenta preocupare a UE si cu deosebire a NATO in cazul in care se escaladeaza mult scenariul tensiunilor din acest moment dintre Grecia si Turcia. Deocamdata, se escaladeaza constant si din ce in ce mai vizibil: luni, in cadrul Summit-ului extraordinar al UE pe Ucraina, unul dintre cele mai tensionate momente a fost atunci cand premierul grec Mitsotakis i-a informat pe colegii sai sefi de state si de guverne din UE ca ... citeste toata stirea