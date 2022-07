Podul de la Doamna Ghica. Cand va incepe montarea tablierului metalic

In luna septembrie va incepe montarea tablierului metalic de la pasajul Doamna Ghica, a anuntat joi primarul general, Nicusor Dan, precizand ca in august vor fi livrate primele componente. "Asa va arata tablierul metalic ce va fi montat pe podul de la Doamna Ghica, aflat in constructie in sectorul 2 al Capitalei. Am optat pentru o culoare standard, potrivita acestui gen de investitie. Firma italiana care realizeaza lucrarea va trimite luna viitoare primele componente ale tablierului, iar in ... citeste toata stirea