Politia de Frontiera: 11.667 de cetateni ucraineni au intrat in Romania luni, in scadere fata de ziua precedenta

Politia de Frontiera anunta ca 140.131 e3 persoane au intrat in Romania luni, dintre care 11.667 de cetateni ucraineni. Numarul total al ucrainenilor care au intrat in tara incepand cu perioada pre-conflict a ajuns la 1.862.715. "In data de 08.08.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 284.300 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 68.000 mijloace de transport. Pe ... citeste toata stirea