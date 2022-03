Politia de Frontiera: Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 3% fata de ziua precedenta

Politia de Frontiera anunta duminica dimineata ca aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 3% fata de ziua precedenta. "In data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre care 8.943 cetateni ucraineni (in crestere cu 3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.791 cetateni ucraineni (in crestere cu 9,8 %), iar pe la cea cu Republica ... citeste toata stirea