Politia de Frontiera: peste 20.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara doar in decursul zilei de vineri

Politia de Frontiera anunta ca 20.074 cetateni ucraineni au intrat in tara, vineri, pana la ora 18.00. In total, de la declansarea acestei crize, peste 187.680 de cetateni ucraineni au trecut granitele catre Romania. "In data de 04.03.2022, in interval orar 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 61.977 de persoane, dintre care 20.074 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,9 % fata de acelasi interval orar din ziua precedenta)", a transmis, vineri, Politia ... citeste toata stirea