Politia Locala a Sectorului 6 a aplicat amenzi de peste un milion de lei pentru parcarea pe spatiul verde

In primele sapte luni ale acestui an, Politia Locala Sector 6 a aplicat amenzi de peste un milion de lei pentru parcarea pe spatiul verde, conform unui comunicat al autoritatii locale, potrivit Agerpres. 1.954 de conducatori auto au fost identificati ca au parcat automobilele pe zonele verzi. 996 dintre ei au fost amendati cu sume cuprinse intre 1.000 si 2.500 de lei, in functie de masa autovehiculului, pe cand alti 958 de soferi au primit avertismente, fiindca se aflau la prima abatere. Asadar, ... citeste toata stirea