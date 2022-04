Politico: Casa Alba este ingrozita ca urmatoarea victorie a lui Putin ar putea fi la Paris. Ce ar insemna o alegere a lui Marine Le Pen in Franta

Casa Alba a inceput sa nutreasca temeri ca Vladimir Putin ar putea in curand sa obtina cea mai mare victorie a invaziei Rusiei in Ucraina , si anume la Paris, scrie Politico. Ingrijorarile cresc in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden in legatura cu sondajele de opinie privind alegerile prezidentiale din Franta, care arata o cursa stransa intre actualul presedinte-candidat Emmanuel Macron si rivala sa de extrema dreapta Marine Le Pen. O posibila victorie a lui Le Pen, o simpatizanta al ... citeste toata stirea