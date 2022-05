Politistii fac cercetari dupa ce un copil ar fi fost ranit de un dulap, intr-un magazin

Un copil a fost ranit, vineri, de un dulap, intr-un centru comercial din Bucuresti, dar politistii si echipajul de prim ajutor sositi acolo nu l-au mai gasit pe acesta si pe parintii lui. Familia a fost identificata ulterior, copilul fiind la spital. Politistii fac cercetari in acest caz. "In data de 20.05.2022, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor ar fi fost lovit, in incinta unui complex comercial, de un dulap", ... citeste toata stirea