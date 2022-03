Politologul Andrei Taranu: Este greu de crezut ca Rusia, care e impotmolita in Ucraina, ar avea puterea reala de a face vreun gest impotriva Romaniei

Politologul Andrei Taranu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre amenintarile Federatiei Ruse la adresa Romaniei, ca in acest moment "este greu de crezut ca Federatia Rusa, pe care o vedem impotmolita in Ucraina, ar avea puterea reala de a face vreun gest impotriva Romaniei sau Poloniei, cu atat mai putin a Slovaciei". Despre razboiul declansat de Federatia Rusa in Ucraina, acesta a mentionat ca, "din punct de vedere politic, al relatiilor internationale, a sistemului ... citeste toata stirea