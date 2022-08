Pompieri romani in Franta. Misiunile continua in alta zona din Parcul natural regional Landes de Gascogne FOTO

IGSU anunta ca pompierii romani care ajuta la stingerea incendiilor din Franta intervin, duminica, in alta zona din cadrul Parcului natural regional Landes de Gascogne. "Incepand cu ora 08.15, modulul executa operatiuni de stingere in Boutox, in cadrul sectorului 2 de interventie, sub coordonarea ofiterului de legatura al tarii gazda", a transmis, duminica IGSU.Astfel, 36 de pompieri care incadreaza 5 masini de stingere incendii de padure, 2 autospeciale de stins incendii de capacitate mica, 1 ... citeste toata stirea