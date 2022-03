Portavionul american USS Harry S. Truman, adus sa apere flancul estic al NATO

Cum Rusia isi continua nestingherita campania de invadare a Ucrainei, NATO isi sporeste capacitatea de lupta pentru asigurarea superioritatii aeriene pe partea estica a Aliantei. Dupa ce portavionul nuclear francez Charles de Gaulle a fost pozitionat pentru a putea interveni in Marea Neagra, si gruparea de lupta a portavionului USS Harry S. Truman (CVN 75) a ajuns in Marea Egee si este gata sa opereze in zona cu avioanele F/A-18 Super Hornet. Portavionul USS Harry S. Truman este nava amiral a ... citeste toata stirea