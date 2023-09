Theodor Stolojan a adus in discutie o potentiala candidatura a liderului PNL, Nicolae Ciuca, la alegerile prezidentiale.El a subliniat ca, desi nu se evidentiaza prin carisma, acesta se remarca prin "integritate clara, are un caracter clar, are niste realizari foarte clare".Theodor Stolojan despre Nicolae Ciuca si NicusorIntrebat daca, in opinia sa, Nicolae Ciuca este candidatul potrivit pentru functia suprema in stat, Theodor Stolojan mai spune:Deocamdata nu avem altul".Nicolae Ciuca. ... citeste toata stirea