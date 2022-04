Povestea primului magazin universal din Romania. De unde era adusa marfa si cati angajati avea

Primul mare magazin universal din Romania, inaugurat in anul 1928, este deschis si astazi in Bucuresti. Pe vremuri, magazinul Victoria era unul de lux, iar marfa era adusa de la Paris. In interior, pardoseala era din marmura rosie. In magazin lucrau in jur de 750 de persoane, ajutate de alte 500 de persoane care aveau grija de imobil. Cladirea in care se afla astazi Magazinul ''Victoria'' a fost construita in 1928, dupa planurile arhitectului Herman Clejan (1886-1955), care si-a facut studiile ... citeste toata stirea