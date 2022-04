Povestea primului vas Moskva, scufundat de romani. A fost cautat timp de 30 de ani

Moskva, vasul scufundat in Marea Neagra dupa tirul artileriei ucrainene, nu este prima nava de lupta care a avut aceasta soarta. Primul vas Moskva a fost scufundat de romani secolul trecut. Epava vasului Moskva, scufundat in iunie 1941 in cel de-al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita de abia in mai 2011. Pe 3 mai 2011, organizatia privata Respiro Society a localizat zona unde se putea afla epava distrugatorului Moskva. O echipa formata din scufundatori romani, ucrainieni si rusi, ... citeste toata stirea