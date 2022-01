Pozitia Romaniei in fata Rusiei. Florin Citu: "Forta noastra vine din alianta cu NATO"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 27 Ianuarie 2022, ora 05:42 5 citiri

Presedintele PNL a fost provocat, miercuri, sa comenteze afirmatiile ministrului Apararii Nationale, Vasile Dincu, care a transmis, recent, ca "trebuie sa revenim la valorile de acum 30 de ani, in momentul in care gandeam securitatea alaturi de Rusia, nu impotriva Rusiei".

Florin Citu, despre perspectiva unui razboi cu Rusia

Pozitia celui din urma oficial a dat nastere unor aprige dezbateri in spatiul public, insa Florin Citu a precizat ca "nu a vazut declaratia" lui Vasile Dincu. Cu toate ...