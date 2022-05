Un incendiu a izbucnit, joi seara, la un tren de calatori in Gara Sinaia. 28 de persoane, intre care doi minori, s-au autoevacuat. Un barbat care a incercat sa stinga focul a fost ranit, suferind arsuri la o mana. "Incendiu automotor tren de calatori in Gara Sinaia. In tren se aflau 30 de persoane (28 adulti si 2 minori) care s-au autoevacuat si sunt in ... citeste toata stirea