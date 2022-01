Predoiu, despre crima de la Bolintin Vale: E si o problema de suveranitate acolo. Trebuie sa aplicam legea

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a comentat situatia de la Bolintin Vale, unde comunitatea locala a iesit in strada, joi, pentru a doua seara la rand, pentru a protesta fata de o familie despre care localnicii sustin ca ii terorizeaza. "E si o problema de suveranitate acolo. In momentul in care legea unui stat nu se mai aplica intr-o microcomunitate, intr-o comunitate locala, despre ce suveranitate mai vorbim?" "Ca idee generala, as vrea sa subliniez ca Romania a rezolvat de mult problema ... citeste toata stirea