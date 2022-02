Predoiu: Exista un activism, sau hiper-activism, daca vreti, uneori, in justitie, pe temele justitiei

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu a afirmat ca "activismul in Justitie a devenit un fenomen". Acesta precizeaza ca in anumite zone din interiorul Justitiei exista un "hiper-activism". "Exista un activism, sau hiper-activism, daca vreti, uneori, in justitie, pe temele justitiei. E o remanenta aici din anii 2017-2018, atunci au fost niste lucruri pe muchie, destul de grave, si pe undeva justificata aceasta reactie. Ea persista uneori si cand e roz, si cand nu e roz, cu tot respectul. Eu am ... citeste toata stirea