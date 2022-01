Prefectul Capitalei: Am incercat si in cursul serii sa il sun pe domnul primar, mi-a raspuns dupa ora 6 in aceasta dimineata

Prefectul Capitalei, Alexandra Vacaru, afirma ca a incercat inca de miercuri seara sa discute cu primarul general Nicusor Dan despre greva de la STB, intrucat avea "semnale". "(...) domnul primar nu mi-a raspuns aseara, mi-a raspuns dupa ora 6 in aceasta dimineata", arata Vacaru, precizand ca joi a fost la Primaria Capitalei si a discutat cu edilul-sef. "In cursul diminetii, avand in vedere ca am fost in imposibilitatea de a avea un dialog pana in aceasta dimineata, dupa ora 6, cu domnul primar ... citeste toata stirea