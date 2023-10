Prefectul de Olt a fost surprins in timp ce fenta legislatia rutiera, la mai putin de 24 de ore dupa ce transmitea ofiterilor de la Brigada Rutiera sa-si faca treaba exemplar. Concret, Mario de Mezzo a condus autoturismul de serviciu pe contrasens.Prefectul de Olt, prins in "ofsaid"Intamplarea s-a produs in Slatina pe strada Ana Ipatescu care, de altfel, are un singur sens de circulatie. Strada pe care Mario De Mezzo a condus pe contrasens, asta pentru ca pe un alt drum se formase deja ... citeste toata stirea