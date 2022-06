Prefectul Municipiului Bucuresti anunta ca a identificat solutia pentru deblocarea situatiei in cazul documentatiilor de urbanism la nivelul Sectoarelor 2, 4 si 5

Prefectul Municipiului Bucuresti, Toni Grebla anunta, intr-un comunicat, ca a identificat solutia pentru deblocarea situatiei in cazul documentatiilor de urbanism la nivelul Sectoarelor 2, 4 si 5. El mentioneaza ca la nivelul Municipiului Bucuresti trebuie sa existe o colaborare institutionala stransa intre autoritatile administratiei publice locale, astfel incat prevederile legale in vigoare sa fie aplicate in mod unitar, in beneficiul cetatenilor, indreptatiti la o dezvoltare durabila a ... citeste toata stirea