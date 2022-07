Prefectul Municipiului Bucuresti, Toni Grebla, a decis sa declanseze o actiune de control in Parcul Cismigiu

Prefectul Municipiului Bucuresti, Toni Grebla, anunta ca a decis sa declanseze o actiune de control in Parcul Cismigiu, in urma umeroaselor sesizari ale cetatenilor, semnalele aparute in mass-media si apelurile repetate facute catre autoritatile publice locale. Prefectul Toni Grebla si o echipa mixta de control vor inspecta Parcul Cismigiu, masurile luate in urma acestei actiuni urmand sa fie anuntate public. "Avand in vedere numeroasele sesizari ale cetatenilor, semnalele aparute in mass-media ... citeste toata stirea