Prefectura Capitalei sustine ca a identificat solutia pentru deblocarea situatiei in cazul documentatiilor de urbanism la nivelul Sectoarelor 2, 4 si 5

Prefectura Municipiului Bucuresti a anuntat luni ca prefectul Toni Grebla a identificat solutia pentru deblocarea situatiei in cazul documentatiilor de urbanism la nivelul Sectoarelor 2, 4 si 5, si au fost transmise adrese corespunzatoare primariilor. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura Capitalei, intrucat de la inceputul acestui an, Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ale Sectoarelor 2, 4 si 5 au fost suspendate in instanta la solicitarea unui ONG, pana la solutionarea ... citeste toata stirea