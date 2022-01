Premiera de la terminarea Razboiului Rece. Un portavion nuclear american opereaza sub comanda NATO in Marea Mediterana

Pentru prima data de la finalizarea Razboiului Rece, grupul de lupta al unui portavion american opereaza sub comanda NATO in Marea Mediterana. Este una dintre masurile de raspuns luate de Alianta in urma atitudinii tot mai agresive a Rusiei in zona Marii Negre. Concret, navele aliate din grupul de lupta al portavionului american din clasa Nimitz USS Harry S. Truman (CVN-75) vor efectua o serie de activitati de patrulare in cadrul exercitiului "Neptune Strike 2022", coordonate de la bordul navei ... citeste toata stirea