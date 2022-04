Premiera pentru Romania! Intalnire de rang inalt a oficialilor NATO, la Bucuresti. Cand va avea loc evenimentul?

Ministrul de Externe. Bogdan Aurescu, anunta, pe Twitter, ca Romania va fi gazda unei intalniri a oficialilor NATO care conduc ministerele de Externe, iar aceasta intalnire ar urma sa aiba loc in luna noiembrie a acestui an.

"Vesti excelente in urma ForMin de astazi. Romania va gazdui reuniunea formala a ministrilor de externe pe 29-30 noiembrie, la Bucuresti. Astept cu nerabdare sa le urez bun venit aliatilor nostri in Romania, pe Flancul de Est, la prima ForMin NATO gazduita de Romania", ...