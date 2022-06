Premierul a discutat cu reprezentantii AHK despre planurile de investitii germane in Romania

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi la Palatul Victoria, cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane, AHK. Participantii la intrevedere au remarcat nivelul inalt al schimburilor comerciale, care sunt estimate la 35 de miliarde de euro in acest an. Reprezentantii companiei germane Knauf au anuntat, in cadrul intalnirii, lansarea unei investitii de 200 de milioane de euro in Romania. Compania Knauf Romania are in plan dezvoltarea a doua noi facilitati de productie ... citeste toata stirea