Premierul Belgiei, vizita in Romania: "Frontiera voastra este si frontiera noastra si o vom apara"

Aflat in vizita la Bucuresti, Alexander De Croo, premierul Belgiei, a oferit asigurari ca frontiera Romaniei va fi aparata, precizand ca au fost trimisi deja 300 de militari belgieni in tara noastra. De Croo a subliniat ca "razboiul lui Vladimir Putin" a intarit legaturile dintre cele doua state. "Belgia si Romania sunt parteneri apropiati in Uniunea Europana si in NATO. Este foarte limpede ca razboiul lui Vladimir Putin a intarit aceste legaturi.Avem peste 300 de militari belgieni in Romania. ... citeste toata stirea