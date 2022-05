Premierul Ciuca a discutat cu printul Charles despre romanii din Marea Britanie, precum si despre ajutorul oferit refugiatilor ucraineni

Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe printul Charles, mostenitorul coroanei britanice. Cei doi oficiali au discutat despre romanii din Marea Britanie, sprijinul pe care Romania l-a oferit refugiatilor ucraineni, cat si despre investitii in energia verde. Potrivit unui comunicat al Executivului, printul Charles a fost interesat de situatia de securitate a Romaniei in contextul invaziei ruse in Ucraina, principalele preocupari ale mostenitorului coroanei ... citeste toata stirea