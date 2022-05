Premierul Ciuca anunta noi masuri de sprijin pentru Ucraina: 3,2 milioane euro pentru asistenta umanitara

Cu prilejul participarii in format online la Conferinta Internationala la Nivel Inalt a Donatorilor pentru Ucraina, desfasurata la Varsovia, premierul tarii a amintit de eforturile realizate de Romania pentru a veni in ajutorul refugiatilor din Ucraina, prin masuri economice, politico-diplomatice sau de asistenta umanitara.

In acest context, prim-ministrul Ciuca anunta ca tara noastra aloca un nou sprijin pentru ...