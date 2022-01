Premierul Ciuca cere ancheta rapida privind accidentul mortal cu masina politiei: "Sunt consternat de moartea violenta a copilei"

Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului de Interne ca ancheta pivind stabilirea responsabiliatii in cazul accidenului produs joi, in urma careia o fetita a murit dupa ce a fost lovita de o masina a politiei, sa se deruleze rapid.

"Am aflat cu tristete despre tragicul accident rutier in care o fetita si-a pierdut viata, astazi, in Bucuresti, dupa ce a fost lovita de o masina a Politiei. Sunt consternat de moartea violenta a copilei si transmit condoleante familiei indoliate. Am vorbit cu ...