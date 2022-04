Premierul Ciuca, intalnire cu ministrul de Externe al Ucrainei, la Bucuresti. Ce promite statul roman ucrainenilor

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 23 Aprilie 2022, ora 05:41 34 citiri

Prim-ministrul Nicolae Ciuca aminteste de eforturile Romaniei in demersul comunitatii internationale de a oferi sprijin refugiatilor de razboi veniti din Ucraina pe teritoriul tarii noastre.

Romania sprijina exporturile Ucrainei

Alaturi de discutarea aspectelor umanitare, premierul roman a dat asigurari ministrului Kuleba in legatura cu facilitarea exporturilor Ucrainei.

"In cadrul intrevederii, a fost analizata situatia de securitate si militara din regiune, in urma agresiunii militare ruse. ...