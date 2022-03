Premierul israelian i-a facut lui Putin o oferta pentru a intermedia negocierea cu Ucraina, anunta David Saranga

Premierul israelian a vorbit cu Vladimir Putin in urma cu doua zile si i-a facut o oferta de a intermedia negocierile cu Ucraina, a declarat David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania. "Credem ca ambele parti trebuie sa stea la masa negocierilor. Sunt israelieni care vor sa mearga sa lupte alaturi de ucraineni, sunt israelieni care s-au intors in Ucraina pentru a oferi ajutor oamenilor de acolo.Israel are o relatie foarte buna cu Ucraina si cu Rusia, suntem dispusi sa intermediem daca e ... citeste toata stirea