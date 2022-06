Presedintele CCR, la intalnirea cu vicepresedinta CE: Deciziile Curtii integreaza valori si principii comune ordinii juridice nationale si europene

Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Marian Enache, a subliniat in cadrul intalnirii cu vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, ca deciziile Curtii Constitutionale integreaza valori si principii comune atat ordinii juridice nationale, cat si celei europene. "In data de 28 iunie 2022, presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, domnul Marian Enache, a primit vizita doamnei VA>ra Jourova, vicepresedinta Comisiei Europene pentru valori si transparenta, in contextul ... citeste toata stirea