Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, in vizita in Romania! Razboiul din Ucraina, principalul subiect de discutie

Klaus Iohannis il asteapta miercuri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier. Administratia Prezidentiala a anuntat vizita oficiala.

Presedintele Germaniei va ajunge in Romania in contextul aniversarii a 30 de ani de la semnarea, la 21 aprilie 1992, a Tratatului dintre Romania si Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa. Intalnirea are ca scop dezvoltarea si aprofundarea relatiei dintre cele doua state. Este vorba despre dialog ...