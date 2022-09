Presedintele PNEsCD: Azi s-au sarbatorit 20 de ani de la infiintarea DNA. "O tragedie istorica"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 28 Septembrie 2022, ora 05:42 3 citiri

Aurelian Pavelescu, presedintele PNEsCD, a criticat DNA cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la infiintarea ei. El a precizat ca institutia a fost creata inca de la inceput ca politie politica, cu rolul de a introduce frica in societate.

"DNA a fost creata ca politie politica"

Politicianul a mentionat ca infiintarea DNA a fost o tragedie istorica, nicaieri in Europa negasindu-se o astfel de institutie. In plus, institutia, spune el, este una anti-democratica si anti-constitutionala, creata cu ...