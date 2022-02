Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca PNL se situeaza intre 18 si 20 la suta in preferintele electoratului

In cadrul unei emisiuni televizate la B1 TV, marti seara, Florin Citu a vorbit si despre preferintele electoratului. Acesta a afirmat ca in acest moment PNL se situeaza intre 18 si 20 la suta in preferintele electoratului. Florin Citu a precizat ca pierderea nu este foarte mare in comparatie cu rezultatul alegerilor, avand in vedere situatiile prin care a trecut partidul in ultima vreme, relateaza news.ro.Liderul PNL este optimist cu privire la revenirea in sondaje pe viitor, "prin performanta ... citeste toata stirea