Pretul petrolului ar putea ajunge la 100 de dolari, cererea depaseste oferta, spun analistii

Sursa: Jurnalul National Joi, 13 Ianuarie 2022, ora 05:37 34 citiri

Preturile petrolului, care au crescut cu 50% in 2021, vor avansa si mai mult in acest an, previzioneaza analistii, spunand ca lipsa capacitatii de productie si investitiile limitate in sector ar putea duce titeiul la peste 100 de dolari pe baril, relateaza Reuters.

Desi varianta Omicron a coronavirusului a impins cazurile de COVID-19 mult peste varfurile atinse anul trecut, analistii spun ca preturile petrolului vor fi sustinute de reticenta multor guverne de a restabili restrictiile stricte ...