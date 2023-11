Partidele politice care se afla la guvernare inca isi numesc oamenii in Consiliile de Administratie, desi s-a dat lege din 2011 pentru a rezolva problema."Reducerea cu 50% a numirilor interimare/temporare in consiliile de administratie ale companiilor de stat centrale" si "Reducerea cu 10% a numirilor interimare/temporare in consiliile de administratie ale companiilor de stat locale" sunt doua jaloane incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Desi s-a dat ordonanta din 2011 ... citeste toata stirea