Prima faza a razboiului din Ucraina s-ar fi incheiat. Trupele ruse isi vor indrepta atentia pe "eliberarea" completa a Donbasului

Ministerul rus al apararii, Serghei Soigu, a comunicat ca trupele sale isi vor indrepta atentia pe eliberarea completa a Donbasului. Oficialul spune ca principalele obiective ale primei faze a "operatiunii speciale" in Ucraina au fost realizate, potrivit agentiei ruse Interfax, preluata de Reuters. Acesta a mai precizat faptul ca a luat in considerare doua posibilitati pentru "operatiunea sa speciala": una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul ucrainean.